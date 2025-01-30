Хара станет консультантом «Бостона». Он выиграл с «Брюинс» Кубок Стэнли-2011

Бывший защитник «Бостона» Здено Хара получил должность консультанта в клубе.

«Бостон » рад рассмотреть возможность привлечения Здено Хары в качестве консультанта, который сможет поддерживать наших игроков и тренеров.

Мы всегда оставляли двери открытыми для него и вели диалог о возможном возвращении, когда он почувствует, что это правильный шаг для него и его семьи.

Недавно Здено дал понять, что хочет помочь и быть вовлеченным в работу клуба. Пока его график и обязанности окончательно не определены, но мы уверены, что он сможет оказать положительное влияние на нашу организацию как наставник для игроков и консультант для тренерского штаба», – сказал генменеджер «Бостона » Дон Суини .

Хара выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году. По ходу карьеры в НХЛ словак принял участие в 1680 матчах, в которых набрал 680 (209+471) очков.

47-летний Хара преодолел триатлон Ironman в Швеции. Обладателю Кубка Стэнли потребовалось 10 часов и 48 минут на три вида