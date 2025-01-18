Бержерон, Маршанд, Хара и Крейчи вошли в 1-ю сборную «Бостона» за 25 лет, Пастрняк, Лучич и Джо Торнтон – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Бостона»
Нападающие: Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Брэд Маршанд;
Защитники: Здено Хара, Чарли Макэвой;
Вратарь: Тим Томас.
Вторая команда «Бостона»
Нападающие: Милан Лучич, Давид Пастрняк, Джо Торнтон;
Защитники: Тори Крюг, Деннис Зайденберг;
Вратарь: Туукка Раск.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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