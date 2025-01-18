Бержерон, Маршанд, Хара и Крейчи вошли в 1-ю сборную «Бостона» за 25 лет, Пастрняк, Лучич и Джо Торнтон – во 2-ю

Патрис Бержерон, Брэд Маршанд и Здено Хара – в 1-й сборной «Бостона» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Бостона»

Нападающие: Патрис Бержерон , Давид Крейчи , Брэд Маршанд ;

Защитники: Здено Хара , Чарли Макэвой;

Вратарь: Тим Томас .

Вторая команда «Бостона»

Нападающие: Милан Лучич, Давид Пастрняк, Джо Торнтон;

Защитники: Тори Крюг, Деннис Зайденберг;

Вратарь: Туукка Раск.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.