47-летний Хара преодолел триатлон Ironman в Швеции. Обладателю Кубка Стэнли потребовалось 10 часов и 48 минут на три вида

Здено Хара преодолел триатлон Ironman в Швеции.

Бывший хоккеист проплыл 2,4 километра в открытой воде, проехал 180,24 километра на велосипеде и пробежал марафон (42 км) за 3 часа, 48 минут и 54 секунды.

Все три вида программы заняли у 47-летнего словака 10 часов 48 минут и 48 секунд.

Хара завершил гонку на 409-м месте в общем зачете и на 60-й позиции в своем дивизионе.

В ходе хоккейной карьеры экс-защитник провел 1880 матчей в НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.

Хара пробежал Нью-Йоркский марафон – 3 часа и 19 минут на дистанции 42 км