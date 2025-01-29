Спенсер Карбери высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это положительно повлияло на команду. Некоторые люди говорят: «Разве это не отвлекает? Не создает ли проблем в структуре и командной игре?» Это совсем не так.

На самом деле, это помогает нашим ребятам. Когда он получает пару голевых моментов или забивает в начале игры, это заряжает команду энергией. Эмоциональный подъем, который он дает парням, просто невероятен.

Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Он голоден до голов, как никто другой, кто когда-либо играл в эту игру, но все это в рамках командной структуры и ради победы команды в матче», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й