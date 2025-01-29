Овечкин остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска в створ и 1 промах за 16:47 против «Калгари» при 5:58 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в 4 из 5 последних матчей.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре с «Калгари » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 39-летнего россиянина 34 (22+12) очка в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+16». В 5 последних матчах – 1 гол.

Сегодня Овечкин (16:47, 5:58 – в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся. Также в его активе 1 перехват.

На счету Александра 875 шайб в 1460 играх в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).