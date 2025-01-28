Овечкин о продлении Томпсона: «Чаки тоже подпишет контракт, надеюсь. Не хочется нарушать химию в раздевалке «Вашингтона»
Александр Овечкин оценил продление соглашения с Логаном Томпсоном.
«Вашингтон» подписал новый 6-летний контракт с голкипером со средней зарплатой 5,85 миллиона долларов в год.
Соглашение другого вратаря команды Чарли Линдгрена рассчитано до завершения этого сезона.
«Мы уверены, что ребята будут выручать нас в решающие моменты. Они будут держать нас в матчах, тем самым давая возможность добиться результата.
Надеюсь, что Чаки тоже подпишет контракт. Они оба отличные парни, отличные хоккеисты.
Не хочется нарушать ту химию, которая создана в нашей раздевалке», – сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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