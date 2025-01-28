Овечкин о продлении Томпсона: «Чаки тоже подпишет контракт, надеюсь. Не хочется нарушать химию в раздевалке «Вашингтона»

Александр Овечкин оценил продление соглашения с Логаном Томпсоном.

«Вашингтон » подписал новый 6-летний контракт с голкипером со средней зарплатой 5,85 миллиона долларов в год.

Соглашение другого вратаря команды Чарли Линдгрена рассчитано до завершения этого сезона.

«Мы уверены, что ребята будут выручать нас в решающие моменты. Они будут держать нас в матчах, тем самым давая возможность добиться результата.

Надеюсь, что Чаки тоже подпишет контракт. Они оба отличные парни, отличные хоккеисты.

Не хочется нарушать ту химию, которая создана в нашей раздевалке», – сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин .