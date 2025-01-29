Гендиректор «Салавата» о финансах: «Сейчас долгов нет. В декабре были проблемы календарного характера. Мы с правительством вышли на позицию, позволяющую планировать бюджет»
В декабре 2024-го появлялась информация о задержке зарплат в команде. Подобная проблема возникала и в августе того же года.
– Ситуация с долгами уже не первый год, появляется информация о проблемах. Сейчас какая ситуация, есть ли долги у клуба, задержки по зарплате?
– Нет, у нас сейчас задолженности нет ни перед игроками, ни перед тренерами. У нас уже второй раз в конце календарного года бывают такие проблемы. Они календарного характера, когда приходится решать много документальных вопросов.
Мы же не запаздываем на полгода: 5-7 дней у нас было два раза. Понятно, что хотелось бы обходиться без этого.
Думаю, мы сейчас вместе с правительством вышли на ту позицию, которая нам позволяет четко планировать свой бюджет и формирование команды, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
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