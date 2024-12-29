Гендиректор «Салавата» об уходе Пустозерова в «Ак Барс»: «Отдали без всякого сожаления. Были переговоры с «Авангардом», но он у них потерялся среди документов, видимо»

Гендиректор «Салавата» об высказался об уходе Алексея Пустозерова в «Ак Барс».

Форвард не играл в этом сезоне, отказавшись подписывать контракт с клубом, будучи ограниченно свободным агентом.

– Разрешилась ситуация с Алексеем Пустозеровым. Почему именно «Ак Барс»?

– Это долгая история, мы не могли его долго держать. Много было предложений и вариантов, но что-то не получалось. Мы не хотели, чтобы наш парень уехал, например, куда-то в Белоруссию.

Были переговоры с «Авангардом », но, видимо, где-то он там потерялся среди документов. За три часа до дедлайна позвонили из «Ак Барса ». Отдали без всякого сожаления, дай Бог встретимся с ним на «Зеленом дерби».

– Правда, что у вас не было желания отдавать Пустозерова в «Ак Барс»?

– Нет, такого не было. Было то, что сначала на нас вышел «Авангард». Мы сказали казанцам, что уже договорились. Потом мы поняли, что в Омске не до нас, наверное.

Дедлайн получился быстрым, некоторые до сих пор остановиться не могут, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»