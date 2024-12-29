Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о финансовых проблемах клуба.

Ранее стало известно , что в команде появились задержки по зарплате.

– Весной обсуждалось, что бюджет может быть повышен. Какая ситуация сейчас?

– Ситуация непростая, последние два года есть проблемы. Правительство занимается своими вопросами, попросили воспользоваться своими внутренними резервами, чтобы решать проблемы самостоятельно.

Но мы всегда знаем, что у нас есть помощник – правительство. Вчера я разговаривал с главой Республики [Башкортостан] (Радием Хабировым – Спортс’‘), он понял, что наши резервы кончились, и будет оказана помощь. Надеемся, что мы вернемся к распределению бюджета, как это было до 2019 года.

Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .