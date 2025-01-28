Форвард «Локомотива» Шалунов дисквалифицирован на 2 матча
Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» – «Динамо» (2:1).
На отметке 54:25 в ходе вбрасывания Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.12.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч.
В соответствии с п.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и штраф.
Таким образом, общая дисквалификация Шалунова составит две игры», – сообщается на сайте КХЛ.
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