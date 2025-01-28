Форвард «Локомотива» Шалунов дисквалифицирован на 2 матча

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на 2 матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» – «Динамо» (2:1).

На отметке 54:25 в ходе вбрасывания Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко . Нападающий «Динамо » пропустит минимум месяц из-за травмы.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива » Максима Шалунова по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.12.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч.

В соответствии с п.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и штраф.

Таким образом, общая дисквалификация Шалунова составит две игры», – сообщается на сайте КХЛ.