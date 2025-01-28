Крикунов о травме Ильенко: «Возмущен хулиганским поступком Шалунова. Нанес повреждение одному, второму, третьему – и все ему сходит с рук»

Владимир Крикунов выразил возмущение из-за действия Максима Шалунова.

«Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко.

«Откровенно говоря, возмущен хулиганским поступком Шалунова в матче с «Динамо ». В игре могут быть жесткие столкновения – это хоккей.

Я сам был жестким игроком, старался никому не давать спуску. Но удары исподтишка – это совершенно другое, то, чего в нашем спорте не должно быть.

Максим Шалунов умышленно ударил в колено Артему Ильенко и нанес ему травму. Все эти разговоры: что Ильенко сам виноват, выставил ногу, а Шалунов просто оперся – в пользу бедных. Посмотрите внимательно видео – это акцентированный удар.

Считаю, все идет от безнаказанности. Шалунов нанес травму одному, второму, третьему – и все ему сходит с рук. Мол, это все игровые моменты.

Дали бы ему сразу дисквалификацию хотя бы на пару матчей, и он бы стал думать головой и не было бы остальных травм», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.