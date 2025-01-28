Агент Шалунова: «Некоторые раздувают вокруг Максима. Говорить, что он мог умышленно травмировать кого-то, могут только люди, которым проплатили»
«Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко.
– Игровой момент, никакого умысла не было. Некоторые люди сейчас «раздувают» вокруг Шалунова, говорят по заказу.
Я знаю его много лет, и у этого человека никогда не было умысла кого-то травмировать.
– Травмы игроков, полученные в столкновениях с Шалуновым, это стечение обстоятельств?
– Против Никишина Шалунов сыграл грубо. Он увидел, что его идут бить и подпрыгнул, но никакого умысла нанести травму не было.
Говорить про то, что Шалунов умышленно мог травмировать кого-то, могут только люди, которым проплатили или попросили что-то сказать, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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