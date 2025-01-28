Агент Шалунова: «Некоторые раздувают вокруг Максима. Говорить, что он мог умышленно травмировать кого-то, могут только люди, которым проплатили»

Агент Максима Шалунова оценил эпизод с травмой Артема Ильенко.

«Локомотив » обыграл «Динамо » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко .

– Игровой момент, никакого умысла не было. Некоторые люди сейчас «раздувают» вокруг Шалунова, говорят по заказу.

Я знаю его много лет, и у этого человека никогда не было умысла кого-то травмировать.

– Травмы игроков, полученные в столкновениях с Шалуновым, это стечение обстоятельств?

– Против Никишина Шалунов сыграл грубо. Он увидел, что его идут бить и подпрыгнул, но никакого умысла нанести травму не было.

Говорить про то, что Шалунов умышленно мог травмировать кого-то, могут только люди, которым проплатили или попросили что-то сказать, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.