Ильенко пропустит минимум месяц из-за травмы. Шалунов ударил форварду «Динамо» клюшкой по колену на вбрасывании

Артем Ильенко пропустит месяц из-за травмы.

«Локомотив » обыграл «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко .

«После первичного обследования уже понятно, что Артем пропустит минимум месяц.

Сегодня клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля. Однако хочу отметить, что это лишь предварительный срок восстановления.

Впереди дополнительные изучения травмы, которые покажут нам полную картину.

Ценность Артема для команды известна всем, поэтому мы надеемся на его скорейшее возвращение в строй», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин.

В этом сезоне Ильенко набрал 16 (7+9) очков в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .