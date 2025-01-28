Борис Михайлов высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил , что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея.

«Как говорится, хозяин – барин. Международная федерация хоккея – это общественная федерация, а НХЛ – это бизнес‑план.

Сборной России пока нет на Кубке мира, но все может измениться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .