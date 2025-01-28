Михайлов о Кубке мира без ИИХФ: «Хозяин – барин. Сборной России там пока нет, но все может измениться»
Борис Михайлов высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея.
«Как говорится, хозяин – барин. Международная федерация хоккея – это общественная федерация, а НХЛ – это бизнес‑план.
Сборной России пока нет на Кубке мира, но все может измениться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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