Фетисов о Кубке мира без ИИХФ: «Правильное решение, все лучшие игроки мира играют в НХЛ. Есть шанс на допуск сборной России»

Вячеслав Фетисов высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.

Ранее инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков намерены провести турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея в его организации.

Сборные России не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года.

«Это правильное решение, все лучшие игроки мира играют в НХЛ . Ну и, конечно, есть шанс на допуск сборной России. Все‑таки НХЛ настроена по отношению к нашим хоккеистам не так, как ИИХФ. Так что это хорошая новость на перспективу.

Зачем федерация нужна для того, чтобы проводить Кубок , по сути, профессиональной лиги? ИИХФ должна отвечать за развитие хоккея по своим документам, а НХЛ – заниматься своим личным ростом, там есть люди и деньги, понимание, что, как и для чего делать.

У нас же, по сути, то же самое произошло: КХЛ и ФХР разошлись, потому что у каждого должна быть своя работа. И сейчас мы видим, что КХЛ профессионально делает все для того, чтобы развиваться дальше.

В целом не знаю, какую роль играла федерация в организации Кубка мира. Может, давала разрешение на комплектацию команд. Думаю, сейчас любой игрок приедет на этот турнир и ИИХФ не будет этому препятствовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.