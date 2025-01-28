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Фетисов о Кубке мира без ИИХФ: «Правильное решение, все лучшие игроки мира играют в НХЛ. Есть шанс на допуск сборной России»

Вячеслав Фетисов высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.

Ранее инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков намерены провести турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея в его организации. 

Сборные России не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. 

«Это правильное решение, все лучшие игроки мира играют в НХЛ. Ну и, конечно, есть шанс на допуск сборной России. Все‑таки НХЛ настроена по отношению к нашим хоккеистам не так, как ИИХФ. Так что это хорошая новость на перспективу.

Зачем федерация нужна для того, чтобы проводить Кубок, по сути, профессиональной лиги? ИИХФ должна отвечать за развитие хоккея по своим документам, а НХЛ – заниматься своим личным ростом, там есть люди и деньги, понимание, что, как и для чего делать.

У нас же, по сути, то же самое произошло: КХЛ и ФХР разошлись, потому что у каждого должна быть своя работа. И сейчас мы видим, что КХЛ профессионально делает все для того, чтобы развиваться дальше.

В целом не знаю, какую роль играла федерация в организации Кубка мира. Может, давала разрешение на комплектацию команд. Думаю, сейчас любой игрок приедет на этот турнир и ИИХФ не будет этому препятствовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoВячеслав Фетисов
logoМатч ТВ
logoКубок мира
logoНХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАссоциация игроков НХЛ
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