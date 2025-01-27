Кэсселс о главных требованиях Воробьева: «Хорошая оборона, реализация моментов и поддержка внутри команды»

Коул Кэсселс подвел итоги матча против «Спартака» (1:4).

– Соперник хорошо начал, мы не смогли реализовать свои моменты. Долгий перерыв это всегда непросто, но мы профессионалы и должны быть к этому готовы и идти вперед.

Была напряженная игра, большое дерби, но к сожалению, закончилось все для нас неудачно.

– Три главных требования Ильи Воробьева?

– Хорошая оборона, реализация моментов и поддержка внутри команды, – сказал нападающий ЦСКА Коул Кэсселс.