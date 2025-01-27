Кэсселс о главных требованиях Воробьева: «Хорошая оборона, реализация моментов и поддержка внутри команды»
Коул Кэсселс подвел итоги матча против «Спартака» (1:4).
– Соперник хорошо начал, мы не смогли реализовать свои моменты. Долгий перерыв это всегда непросто, но мы профессионалы и должны быть к этому готовы и идти вперед.
Была напряженная игра, большое дерби, но к сожалению, закончилось все для нас неудачно.
– Три главных требования Ильи Воробьева?
– Хорошая оборона, реализация моментов и поддержка внутри команды, – сказал нападающий ЦСКА Коул Кэсселс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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