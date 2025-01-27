Воробьев после 1:4 от «Спартака»: «ЦСКА проходит трудные времена. Вратарь и лучший бомбардир сломались. Сложно 68 игр пройти на уровне»
Илья Воробьев подвел итоги матча против «Спартака» (1:4).
– Что происходит с командой? С начала календарного года проходите неудачный отрезок.
– Проходим трудные времена. Вратарь сломался, бомбардир сломался лучший. Сложно 68 игр пройти на уровне, хотелось бы это сделать, но сейчас фаза трудная. Причины во всем по чуть-чуть.
– Как оцените игру Нестерова, который вернулся в состав?
– Сегодня была первая игра, готовили его чуть подольше. Он может лучше.
– Рассчитываете на Гамзина как на основного вратаря?
– Будем давать шанс. У нас тренер вратарей, который смотрит на него каждую тренировку. Будет голова на месте – будет играть, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
ЦСКА проиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Воробьева идет 5-й на Западе
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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