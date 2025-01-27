Кожевников об интервью Бобби Кларка: «Вижу два плюса – не стал лезть в политику и отвлек внимание от СКА хотя бы на день. Психоз вокруг Санкт-Петербурга уже принимает уродливые формы и бьет по КХЛ»

Александр Кожевников рассказал, что ему понравилось в интервью Бобби Кларка.

– По-репортерски интервью Кларка – как нам кажется, качественная работа.

– Эта, как вы говорите, качественная работа вышла в издании, которое когда-то было лучшим в стране, держало марку. Но если бы так продолжалось, то рядом редакция разместила бы интервью кого-то из ветеранов сборной СССР, который бы рассказал читателю, что его водят за нос. Увы, этого не произошло.

Недавно многие хоккейные ветераны смеялись над интервью с нашей легендой и моим другом Алексеем Касатоновым , который много лет верой и правдой служил отечественному хоккею, но которого там сделали чуть ли не диссидентом. И вот теперь ретранслируются фантазии Кларка. Впрочем у его интервью вижу два плюса.

– Какие?

Во-первых, Кларк не стал лезть в политику, хотя обличать СССР – самая наезженная дорожка. Это говорит о том, что он провокатор в хоккее, но не в жизни.

Во-вторых, Кларк хотя бы на день отвлек внимание прессы от обсуждения СКА. Вот этот психоз вокруг Санкт-Петербурга, который не просто продолжается, а принимает уже уродливые формы и бьет по КХЛ, мне никак не понять и не принять. В нашей команде «Легенд» много ветеранов ЦСКА , «Динамо», «Спартака ». Вопрос в основном один: почему нашей прессе снесло голову на теме СКА?

Если бы наши великие тренеры – например, Анатолий Тарасов , Аркадий Чернышев , Виктор Тихонов или Борис Кулагин, сегодня открыли бы интернет, то не поверили бы своим глазам! Ну почему из каждого утюга несется СКА, если есть «Спартак», ЦСКА и «Динамо»?!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кожевников об интервью Бобби Кларка: «Идеологическое оружие, в стиле кружевных трусов от ЕС. Половина его слов – откровенное вранье. Он ничего не делал в лицо, бил сзади. Трус!»