Козлов о 3:4 от «Ак Барса»: «Боевой хоккей, соперник был более удачливым в овертайме. Это был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть»
– Хороший боевой хоккей, «Ак Барс» был более удачливым в овертайме.
– Не показалось вам, что Алексей Пустозеров слишком сильно праздновал гол своей бывшей команде?
– Не хочу комментировать хоккеиста, который не хотел выступать за нас.
– Можно ли сказать, что ключевым стало отсутствие реализации большинства?
– Ключевым был характер с нашей стороны. Проигрывая в Казани, сравнять и повести – это было ключевым.
– «Салават Юлаев» сначала два матча выиграл у «Ак Барса», затем проиграл. Есть ли внутренняя задача победить в этой серии?
– Внутри, возможно, где-то сидит, но по сезону мы все равно готовимся к плей-офф. Сегодня был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть.
– В последних двух матчах топ-6 осталась без очков, сегодня все три гола сделали они. Вы что-то поменяли?
– Поэтому они и топ-6, они должны забивать. Это наши лидеры, они должны делать разницу.
– Влияет ли на настрой Джоша Ливо слухи о возможном переходе в другую команду в конце сезона?
– Ливо – профессионал, он спокойно относится к слухам.
– Насколько удалось сегодня вытащить из себя больше 100 процентов?
– Я считаю, что ребята отдавались весь матч полностью, играли с желанием. Все как должно быть в плей-офф.
– Почему не удавалось сразу включиться так, как в третьем периоде?
– Третья игра на выезде. Ожидать, что мы будем доминировать с первой до последней минуты и перебрасывать соперника у них дома, в Казани, я не мог допустить.
Мы хорошо держали натиск, в третьем периоде сравняли и повели, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий