Козлов о 3:4 от «Ак Барса»: «Боевой хоккей, соперник был более удачливым в овертайме. Это был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

– Хороший боевой хоккей, «Ак Барс» был более удачливым в овертайме.

– Не показалось вам, что Алексей Пустозеров слишком сильно праздновал гол своей бывшей команде?

– Не хочу комментировать хоккеиста, который не хотел выступать за нас.

– Можно ли сказать, что ключевым стало отсутствие реализации большинства?

– Ключевым был характер с нашей стороны. Проигрывая в Казани, сравнять и повести – это было ключевым.

– «Салават Юлаев» сначала два матча выиграл у «Ак Барса», затем проиграл. Есть ли внутренняя задача победить в этой серии?

– Внутри, возможно, где-то сидит, но по сезону мы все равно готовимся к плей-офф. Сегодня был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть.

– В последних двух матчах топ-6 осталась без очков, сегодня все три гола сделали они. Вы что-то поменяли?

– Поэтому они и топ-6, они должны забивать. Это наши лидеры, они должны делать разницу.

– Влияет ли на настрой Джоша Ливо слухи о возможном переходе в другую команду в конце сезона?

– Ливо – профессионал, он спокойно относится к слухам.

– Насколько удалось сегодня вытащить из себя больше 100 процентов?

– Я считаю, что ребята отдавались весь матч полностью, играли с желанием. Все как должно быть в плей-офф.

– Почему не удавалось сразу включиться так, как в третьем периоде?

– Третья игра на выезде. Ожидать, что мы будем доминировать с первой до последней минуты и перебрасывать соперника у них дома, в Казани, я не мог допустить.

Мы хорошо держали натиск, в третьем периоде сравняли и повели, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .