Ливо набрал очки в 6-м матче подряд. Форвард «Салавата» лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ с 39+21 в 45 играх

Джош Ливо набрал очки в 6 матчах подряд.

Нападающий «Салавата Юлаева » забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 6 матчей.

На этом отрезке Джош Ливо набрал 13 (11+2) баллов.

Всего на его счету 60 (39+21) очков в 45 играх сезона-2024/25. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ .