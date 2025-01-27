Ливо набрал очки в 6-м матче подряд. Форвард «Салавата» лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ с 39+21 в 45 играх
Джош Ливо набрал очки в 6 матчах подряд.
Нападающий «Салавата Юлаева» забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).
Он продлил свою результативную серию до 6 матчей.
На этом отрезке Джош Ливо набрал 13 (11+2) баллов.
Всего на его счету 60 (39+21) очков в 45 играх сезона-2024/25. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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