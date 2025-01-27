«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ак Барсу» в овертайме
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К 34-й минуте игры клуб из Уфы проигрывал со счетом 0:2. «Салават» сумел отыграться благодаря голам Джоша Ливо и Саши Хмелевски. После этого команды забросили еще по одной шайбе.
В итоге «Ак Барсу» удалось одержать победу в матче. Решающий гол в овертайме забил Степан Фальковский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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