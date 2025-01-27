«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ак Барсу» в овертайме

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

К 34-й минуте игры клуб из Уфы проигрывал со счетом 0:2. «Салават » сумел отыграться благодаря голам Джоша Ливо и Саши Хмелевски . После этого команды забросили еще по одной шайбе.

В итоге «Ак Барсу » удалось одержать победу в матче. Решающий гол в овертайме забил Степан Фальковский .