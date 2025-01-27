Илья Карпухин: «Проникся духом СКА, мы смотрим в одном направлении. Ребята в команде мастеровитые, всегда поделятся шайбой»
Илья Карпухин высказался об адаптации в СКА.
– Когда вы приехали из «Трактора» в СКА, тренер Роман Ротенберг сказал, что Карпухин – усиление обороны. Но вы и забиваете. Насколько для вас привычная история?
– Я в целом люблю подключаться к атакам. Да и хоккей сейчас диктует такие условия: пятеро – в обороне, пятеро – в атаке. Нет четкого разграничения. Спасибо партнерам, что вывели на бросок. Мне оставалось только попасть. И вообще часто бросал в матче с «Салаватом». В СКА очень мастеровитые ребята, всегда поделятся шайбой.
– Процесс адаптации в СКА завершен?
– Трудно сказать. Я проникся духом этой команды, ее задачами, целями – точно могу сказать. И мы смотрим в одном направлении, – сказал защитник СКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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