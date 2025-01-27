Илья Карпухин: «Проникся духом СКА, мы смотрим в одном направлении. Ребята в команде мастеровитые, всегда поделятся шайбой»

Илья Карпухин высказался об адаптации в СКА.

– Когда вы приехали из «Трактора» в СКА, тренер Роман Ротенберг сказал, что Карпухин – усиление обороны. Но вы и забиваете. Насколько для вас привычная история?

– Я в целом люблю подключаться к атакам. Да и хоккей сейчас диктует такие условия: пятеро – в обороне, пятеро – в атаке. Нет четкого разграничения. Спасибо партнерам, что вывели на бросок. Мне оставалось только попасть. И вообще часто бросал в матче с «Салаватом ». В СКА очень мастеровитые ребята, всегда поделятся шайбой.

– Процесс адаптации в СКА завершен?

– Трудно сказать. Я проникся духом этой команды, ее задачами, целями – точно могу сказать. И мы смотрим в одном направлении, – сказал защитник СКА.