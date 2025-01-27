Рантанен о «Колорадо»: «Я был готов сделать значительную скидку от моей рыночной стоимости. Мы общались за пару дней до обмена. Вот почему я не ожидал этого»
Микко Рантанен высказался об обмене из «Колорадо».
«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину». Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с форвардом о новом контракте.
Сообщалось, что Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Нэтана Маккиннона (12,6 млн долларов).
«Я был готов сделать значительную скидку от моей рыночной стоимости.
Мы пообщались за пару дней до этого, а потом они меня обменяли.
Вот почему я этого не ожидал», – сказал нападающий «Каролины» Микко Рантанен.
Рантанен об обмене из «Колорадо»: «Я был шокирован. В НХЛ жесткий бизнес, иногда все складывается так. Сейчас я хочу просто подумать о будущем»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Питера Боу
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