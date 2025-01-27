Ги Буше о 4:1 с «Адмиралом»: «Были сложности с составом, так что мы многое требовали от игроков. Рад, что они правильно отреагировали и взяли на себя более масштабные роли»
«Мы должны были реабилитироваться после двух поражений. В прошлой игре много было хорошего, но что-то пошло не в нашу пользу.
Оттолкнулись от позитивных моментов, которые мы перенесли в сегодняшний матч. У нас были определенные сложности с составом, выбыли два ведущих центрфорварда, приболел защитник, так что мы многое требовали от наших игроков, и я рад, что они правильно отреагировали и взяли на себя более масштабные роли.
Много хорошего, доволен командой и победой. Когда складываются сложные ситуации, то полезно узнать, как реагирует команда.
Можно относится к этому, как к угрозе и опустить руки, либо воспринимать это, как хороший вызов. Мы пошли вторым путем, и парни прекрасно понимают, что нужно примерить на себя более масштабные роли и выполнять их на льду.
Ребята уверены в своих силах, и это то, благодаря чему мы будем двигаться вперед», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
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