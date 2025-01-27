Овертайм был в 10 из 12 последних матчей «Авангарда» и «Адмирала» в регулярке КХЛ. 4.00 – продление тренда
«Авангард» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.
В 10 из 12 последних личных встреч в регулярке команды добирались до овертайма.
Букмекеры дают коэффициент 4.00 на то, что в основное время сегодняшней игры будет ничья. На победу «Авангарда» дают 1.74, на успех «Адмирала» – 4.60.
Матч состоится 27 января и начнется в 16:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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