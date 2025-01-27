Тамбиев об 1:4 от «Авангарда»: «Счет закономерный. Мы только эпизодами показывали игру, которую ходим видеть»
Леонид Тамбиев высказался после матча против «Авангарда» (1:4).
«Соперник был побыстрее, порезвее. Мы только эпизодами показывали ту игру, которую ходим видеть.
По содержанию игры «Авангард» был лучше, так что счет закономерный.
В третьем периоде нас в том числе подвели и удаления. Они были на фоне усталости, индивидуальных ошибок», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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