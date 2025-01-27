Чистяков побил рекорд для защитников «Авангарда» по голам за сезон в КХЛ. У него 14+14 в 48 играх

Семен Чистяков обновил личный рекорд по очкам за сезон.

Защитник «Авангарда» сделал дубль в матче против «Адмирала» (4:1).

Теперь на счету Семена Чистякова 28 (14+14) очков в 48 играх сезона-2024/25. Он обновил личный рекорд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2022/23. Тогда он набрал 27 баллов в 58 матчах.

Кроме того, он установил снайперский рекорд для защитников «Авангарда » в КХЛ.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Оливеру Каски (по 13 шайб в сезонах-2020/21 и 2021/22).