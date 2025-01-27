Малкин может пропустить несколько недель из-за травмы колена
Евгений Малкин может пропустить несколько недель из-за травмы колена.
Нападающий «Питтсбурга» получил повреждение 26 января в матче против «Сиэтла» после столкновения с Чендлером Стивенсоном.
Как сообщает The Athletic, сегодня Евгений Малкин снова встретится с врачами.
Источники издания, знакомые с предварительным прогнозом игрока, сообщили, что Малкин выбыл на несколько недель. При этом отмечается, что в случае с травмами колена прогноз может измениться после того, как спадет отек и врачи получат более четкие снимки.
В текущем сезоне на счету Малкина 34 (9+25) очка в 47 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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