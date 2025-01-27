Евгений Малкин может пропустить несколько недель из-за травмы колена.

Нападающий «Питтсбурга » получил повреждение 26 января в матче против «Сиэтла» после столкновения с Чендлером Стивенсоном.

Как сообщает The Athletic, сегодня Евгений Малкин снова встретится с врачами.

Источники издания, знакомые с предварительным прогнозом игрока, сообщили, что Малкин выбыл на несколько недель. При этом отмечается, что в случае с травмами колена прогноз может измениться после того, как спадет отек и врачи получат более четкие снимки.

В текущем сезоне на счету Малкина 34 (9+25) очка в 47 матчах.