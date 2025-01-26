Малкин получил травму в матче против «Сиэтла» после столкновения со Стивенсоном. Он ушел со льда в 1-м периоде
Евгений Малкин получил травму в матче с «Сиэтлом».
«Пингвинс» проиграли «Кракену» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
38-летний россиянин ушел со льда в первом периоде из-за травмы нижней части тела, полученной в столкновении с форвардом хозяев Чендлером Стивенсоном. Судьи не зафиксировали нарушение правил.
После этого эпизода он провел еще одну смену, но затем ушел в раздевалку. Ранее в этом месяце нападающий выбывал на 4 матча из-за травмы верхней части тела. В двух предыдущих сезонах он не пропустил ни одной игры.
В текущем сезоне Малкин провел 47 матчей и набрал 34 (9+25) очка при полезности «минус 19» и 42,4% на вбрасываниях.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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