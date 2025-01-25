Бобби Кларк о погоне Овечкина за Гретцки: «Я бы хотел, чтобы канадец сохранил рекорд. Но тот факт, что кто-то его побьет, будет хорош для игры»

Бобби Кларк высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– «Вашингтон» задрафтовал Овечкина под первым номером в 2004 году, а вы в то время были генеральным менеджером «Филадельфии». Не проводили с Ови преддрафтовое интервью?

– Нет. Там не было ни одного шанса, что он достанется кому-то еще, кроме «Кэпиталс». Все знали, насколько он хорош.

Вторым номером был Малкин , он тоже был чертовски хорош. Близко, но все-таки не до такой степени, как Овечкин.

Мы с Алексом знакомы, пересекались на торжественных мероприятиях. Но подробного общения у нас никогда не было.

– Ждете момента, когда Ови побьет рекорд Гретцки по голам?

– Знаете, я бы хотел, чтобы канадец сохранил этот рекорд. Но тот факт, что кто-то его побьет, будет хорош для игры, для интереса к ней. Потому что потом кто-то придет и побьет и этот рекорд.

Кто бы мог подумать, когда Гретцки установил его, что когда-либо он будет побит? А лет через тридцать кто-то опередит и Овечкина.

– Как относитесь к решению Гретцки и Гэри Беттмэна приезжать на все матчи Овечкина, начиная с 890-го гола, чтобы устроить церемонию, как только он это сделает?

– Думаю, это хорошая идея. Сейчас, куда бы вы ни пошли, проходят большие церемонии и масштабные празднования вещей, которые в прошлом были почитаемы, но так сильно не отмечались.

Теперь есть двадцать ток-шоу о хоккее, двадцать телевизионных шоу. Все теперь так гламурно! Думаю, просто так устроен мир, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобби Кларк.