Сафронов о возможном допуске сборной к ОИ: «Без России любой спортивный праздник – не праздник, особенно в хоккее. Лед тронулся, но пока многое зависит не от нас»
ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.
– Насколько это реально, учитывая, что сборная России уже фигурирует в списках возможных участников на сайте ИИХФ?
– Ну, если Международная Федерация лыжного спорта, как я понимаю, дала разрешение российским атлетам в нейтральном статусе, и президент страны поддержал и сказал, что надо возвращаться к этой идее. А если это получится, то и в хоккее надо делать.
Я считаю, что без России любой спортивный праздник – это не праздник, особенно в хоккее, где мы всегда считались в какой-то стадии законодателем мод.
У нас достаточное количество игроков и Национальной хоккейной лиги, и Континентальной хоккейной лиги, которые могли бы быть участниками этого спортивного фестиваля в виде Олимпийских игр и представлять достойно Российскую Федераций даже пока в нейтральном статусе, как это было на Олимпиаде, где мы вышли победителями.
– Получается, лед тронулся, раз на сайте ИИХФ появилась Россия?
– Лед тронулся, но пока многое зависит не от нас. Это было бы правильным решением, но это пока зависит не от нас, – сказал бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий