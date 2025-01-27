Сафронов о возможном допуске сборной к ОИ: «Без России любой спортивный праздник – не праздник, особенно в хоккее. Лед тронулся, но пока многое зависит не от нас»

Андрей Сафронов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.

– Насколько это реально, учитывая, что сборная России уже фигурирует в списках возможных участников на сайте ИИХФ?

– Ну, если Международная Федерация лыжного спорта, как я понимаю, дала разрешение российским атлетам в нейтральном статусе, и президент страны поддержал и сказал, что надо возвращаться к этой идее. А если это получится, то и в хоккее надо делать.

Я считаю, что без России любой спортивный праздник – это не праздник, особенно в хоккее, где мы всегда считались в какой-то стадии законодателем мод.

У нас достаточное количество игроков и Национальной хоккейной лиги , и Континентальной хоккейной лиги, которые могли бы быть участниками этого спортивного фестиваля в виде Олимпийских игр и представлять достойно Российскую Федераций даже пока в нейтральном статусе, как это было на Олимпиаде , где мы вышли победителями.

– Получается, лед тронулся, раз на сайте ИИХФ появилась Россия?

– Лед тронулся, но пока многое зависит не от нас. Это было бы правильным решением, но это пока зависит не от нас, – сказал бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов.