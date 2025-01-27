ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде 2-4 февраля
В ИИХФ назвали примерную дату рассмотрения вопроса о допуске России на Олимпиаду.
«Совет будет 2-4 февраля. Следите за пресс-релизом ИИХФ», – сказал президент организации Люк Тардиф.
По словам Тардифа, на заседание приглашен Павел Буре, являющийся одним из членов совета ИИХФ. В предыдущие годы специальный представитель ФХР по международным делам не участвовал в рассмотрении вопросов участия России и Беларуси на международных турнирах.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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