ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде 2-4 февраля

В ИИХФ назвали примерную дату рассмотрения вопроса о допуске России на Олимпиаду.

«Совет будет 2-4 февраля. Следите за пресс-релизом ИИХФ », – сказал президент организации Люк Тардиф .

По словам Тардифа, на заседание приглашен Павел Буре , являющийся одним из членов совета ИИХФ. В предыдущие годы специальный представитель ФХР по международным делам не участвовал в рассмотрении вопросов участия России и Беларуси на международных турнирах.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Правда, что хоккейную сборную России вернут на Олимпиаду?