  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о возможном допуске России на Олимпиаду: «Мне важен статус сборной, олицетворяющей не одно поколение победителей. Без флага, гимна и герба ехать не надо, а настолько – у них духа не хватит»
31

Фетисов о возможном допуске России на Олимпиаду: «Мне важен статус сборной, олицетворяющей не одно поколение победителей. Без флага, гимна и герба ехать не надо, а настолько – у них духа не хватит»

Вячеслав Фетисов оценил возможный допуск России на Олимпиаду.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что вопрос участия сборной России будет рассмотрен на заседании 2-4 февраля.

«В каком виде, в каком статусе? Беженцев, с белым флагом, в каком статусе? Мне важно, в каком статусе сборная поедет. Сборная страны, которая олицетворяет собой не одно поколение победителей. А в сложившейся ситуации без флага и гимна, без герба на груди ехать никуда не надо. 

А настолько – у них не хватит духа. Поэтому ничего хорошего не жду. А если мы готовы любыми средствами, любыми способами, то вопрос не ко мне», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Vseprosport
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
Государственная дума
logoВячеслав Фетисов
logoИИХФ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайцев о возможном допуске России к ОИ: «Спорт – вне политики. В Америке говорят, что без нас турнир не тот. Все хотят, чтобы мы играли»
626 января, 09:37
Фетисов о том, что Трамп снимет бан с России: «Зачем ему это? Трамп ничего об этом не знает и знать не захочет, думаю»
3025 января, 21:31
Плющев о допуске России к Олимпиаде: «Никто не хочет нас видеть, слышать, потому что мы очень сильны во всех планах. В ИИХФ много карликовых государств, которые нас ненавидят»
623 января, 16:27
Рекомендуем
Главные новости
Андронов о Ротенберге и будильниках для журналистов: «Это лучше, чем постное лицо Семака. Роман Майкл Оливер Борисович веселится от души»
1449 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Джерси», «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Миннесота» встретится с «Торонто», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
11сегодня, 19:55
Васильев о Гашеке: «Хозяин приказал перестать гавкать – он сразу переобулся, уже хочет возвращения россиян. Запад начинает прозревать потихоньку»
8сегодня, 19:50
Сушинский о травме Ильенко: «Даже удаления не дал бы, Шалунов падал – так получилось, что на ногу. Куда ему было деваться? Игровой эпизод»
13сегодня, 19:32
Макдэвид о Кросби и Турнире четырех наций: «Все, что Сидни сделал для хоккея – феноменально. Я бывал с ним на сборах, но теперь все на другом уровне»
2сегодня, 19:24
Михайлов о том, что Гашек не против возвращения России: «Надо измерить температуру и отправить его к психиатру. Забудьте о нем»
7сегодня, 19:07
Фетисов об Овечкине: «Самый медийный человек в стране, о нем мы говорим каждый день. У него небывалые спортивные достижения»
5сегодня, 18:59
Депутат Свищев о том, что Гашек не против возвращения России: «Ему сделали замечание, чтобы не выпендривался. Или старик сбрендил и забывает, что выступал за то, чтобы русских отовсюду убрать»
9сегодня, 18:19
КХЛ изменила правила блокировки и помехи. Если защитник толкнет форварда на вратаря, атакующий не будет наказан при попытке избежать контакта с голкипером
10сегодня, 18:11
Козлов о 4:2 с «Авангардом»: «Салават» показал характер, выстоял 5 на 6. Молодые игроки проявили себя: солидно, по-взрослому, хороший сдали экзамен»
14сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Герин о травме Капризова: «Даже на 60% своей формы он лучше большинства в НХЛ. С Кириллом в составе «Миннесота» гораздо сильнее»
1сегодня, 18:44
Давыдов о Шалунове: «Как он умудрился стать грязным игроком, хулиганом? Безобразие пора прекращать – он должен сидеть столько, сколько будет лечиться Ильенко!»
8сегодня, 18:32
Плющев о дисквалификации Шалунова: «Болельщики «Локомотива» его защищают, лепят какие-то отмазки. Надо отвечать за свои поступки»
8сегодня, 17:41
Гендиректор «Салавата» о трансферах: «Деанджело интересовались, он выбрал Петербург, где все мечтают играть. Всегда хотим ярких иностранцев»
7сегодня, 17:18
Михайлов о Демидове: «Должен доказать свой уровень в России, пока Иван просто подает надежды. Нужно показать, что он готов ехать в НХЛ»
17сегодня, 15:45
Ткачев из «Трактора» о комфортной сумме для жизни: «100 тысяч рублей минимум, но надо учитывать, у кого семья и дети. Сложно судить – мы на полном обеспечении в клубе»
сегодня, 14:58
Гендиректор «Салавата» о контракте Ливо: «Мы не торопимся – сначала поборемся в плей-офф, потом за Джоша. Понимали, что это ключевой игрок, но не ожидали такой результативности»
11сегодня, 14:05
Владимир Плющев: «Демидов напоминает Харламова и Мальцева. Это одна из главных звезд КХЛ – если у него все нормально с головой, то будет большое будущее»
3сегодня, 12:54
11 игроков «Барыса» выступят за Казахстан на Азиатских играх с 7 по 14 февраля. У клуба матч против СКА 13-го и с «Ладой» 15 февраля
5сегодня, 11:40
Немчинов о Кузьменко: «Очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28. Надо знать ситуацию, почему он так резко сдал. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем»
4сегодня, 10:43
Рекомендуем