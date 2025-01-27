Фетисов о возможном допуске России на Олимпиаду: «Мне важен статус сборной, олицетворяющей не одно поколение победителей. Без флага, гимна и герба ехать не надо, а настолько – у них духа не хватит»

Вячеслав Фетисов оценил возможный допуск России на Олимпиаду.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил , что вопрос участия сборной России будет рассмотрен на заседании 2-4 февраля.

«В каком виде, в каком статусе? Беженцев, с белым флагом, в каком статусе? Мне важно, в каком статусе сборная поедет. Сборная страны, которая олицетворяет собой не одно поколение победителей. А в сложившейся ситуации без флага и гимна, без герба на груди ехать никуда не надо.

А настолько – у них не хватит духа. Поэтому ничего хорошего не жду. А если мы готовы любыми средствами, любыми способами, то вопрос не ко мне», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.