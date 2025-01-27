Плющев о возможном допуске России к ОИ: «Национальный флаг представляет страну со всем ее народом. Как можно выходить под другим, мне не понятно»
Владимир Плющев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.
«Белый флаг – это флаг, который определяет, что мы сдаемся, мы готовы. А национальный флаг – флаг, который представляет страну со всем ее народом, со всеми национальностями, которые есть в нашей стране. Это национальный флаг всей нашей России.
Ну и как можно выходить под другим флагом, мне не понятно. Не мне решать, в конце концов», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: РБК
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