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  • Александр Кожевников: «Наши немытые отрываются на Шипачеве за то, что он не заиграл в унылом «Вегасе». Полное неуважение к хоккеисту, провинциальный подход. Относитесь к НХЛ попроще»
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Александр Кожевников: «Наши немытые отрываются на Шипачеве за то, что он не заиграл в унылом «Вегасе». Полное неуважение к хоккеисту, провинциальный подход. Относитесь к НХЛ попроще»

Александр Кожевников упрекнул критиков Вадима Шипачева.

Российский хоккеист провел три матча «Вегас» в сезоне-2017/18, после чего вернулся в КХЛ.

– Лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне стал молодой форвард Дорофеев. Молодец!

Посмотрел на него – да, есть чувство гола, есть бросок. Но пока никакого сравнения с Шипачевым – ни по глубине понимания хоккея, ни по яркости.

При этом наши немытые до сих пор отрываются на Шипачеве за то, что он не заиграл в этом унылом «Вегасе».

Но ведь в такой критике – полное неуважение к лучшему бомбардиру в истории КХЛ, к человеку, который много лет собирает в России полные трибуны и радует народ.

Полное неуважение к хоккеисту, который выигрывал для страны и чемпионат мира, и Олимпиаду. Это провинциальный подход. Его авторов КХЛ не имеет права допускать к работе.

– Вывод?

– Попроще относитесь к НХЛ. На этой лиге свет не заканчивается, она – не универсальный показатель. 

У нас есть и было много великих хоккеистов – например, Вячеслав Быков, Андрей Хомутов и Сергей Мозякин, которые послужили игре и стране без всяких НХЛ.

Так уважайте их, свой хоккей и свою страну! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoАлександр Кожевников
logoВячеслав Быков
logoАндрей Хомутов
logoКХЛ
logoПавел Дорофеев
logoВадим Шипачев
logoСергей Мозякин
logoВегас
logoНХЛ
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