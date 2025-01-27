Кожевников об интервью Бобби Кларка: «Идеологическое оружие, в стиле кружевных трусов от ЕС. Половина его слов – откровенное вранье. Он ничего не делал в лицо, бил сзади. Трус!»

Александр Кожевников раскритиковал интервью Бобби Кларка и назвал его трусом.

– Александр Викторович, что отметите на этой неделе?

– В первую очередь – интервью канадского форварда Бобби Кларка .

– Это любопытно. Почему?

– В хоккейных СМИ его, к счастью, особо не заметили, но оно вызвало шок у многих ветеранов советского хоккея. Не один я возмутился тому, что этот чудак Кларк на черное говорит белое.

– Поясните, Александр Викторович.

– Понятно, что многие наши современные репортеры – как чистый лист бумаги. Они мало что знают и помнят, покорно ретранслируют чужие мысли, а возбуждаются разве что с одной темы – СКА .

Хотя на самом деле это интервью – идеологическое оружие, в стиле печально известных по соседней стране кружевных трусов от ЕС, а в данном случае – от НХЛ . Кларк размахивает ими у хоккейной России перед носом – иноагенты наслаждаются запахом, а несчастные люди, страдающие беспамятством, всему верят.

Вот это разрушение исторической памяти, ее переписывание – самое опасное. Мой долг, уж извините за громкие слова, – этому помешать.

– В чем видите разрушение?

– Половина интервью – откровенное вранье. Никаких провокаций со стороны хоккеистов сборной СССР и никаких якобы случайных ударов по Валерию Харламову не было! Именно в чистой игре было преимущество наших сборных и клубных команд, поэтому от стычек мы всячески уходили. Да и в те годы мы не понимали, зачем они вообще нужны.

Теперь о Кларке. Он известен большинству советских хоккеистов по умышленному удару сзади, в самую незащищенную область – голеностопной чашечки. Так он сломал не одного Валерку Харламова.

Скажу за себя. Пересекался с Кларком дважды, в клубной серии и на чемпионате мира. Он ничего не делал в лицо, бил фирменный удар именно сзади, исподтишка, в концовке проигранного матча. Ничего случайного – все продумано!

И еще. Сами североамериканские ребята Кларка не переваривали – и говорили о том, что в НХЛ именно такие приемчики он себе как раз не позволял. Ведь там за эти вещи сразу голову отрывали, а драться с теми, кто покрупнее, Кларк не любил. Трус! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бобби Кларк о травме Харламова в Суперсерии-1972: «Да, я ударил. Но меня это не беспокоит. За такую серию и все, что в ней происходило, не извиняются»