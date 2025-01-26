«Йокерит» – самая бесячая команда КХЛ. Что их нет – никак не влияет на нас, пускай наши играют. С иностранцами в Лиге чемпионов встретиться бы». Клименко о лиге

Глеб Клименко назвал «Йокерит» «самой бесячей командой» КХЛ.

– Какой иностранной команды не хватает Фонбет Чемпионату КХЛ?

– Думаю, нет такой команды. «Йокерит » всегда был неуступчивым и неудобным клубом. Можно сказать, что это была самая бесячая команда. Для них был плюс, что играли, обкатывали кого-то. А для нас-то какой интерес?

Что Рига была, что они. Если только в Финляндию съездить. Уровень КХЛ они не поднимали. У них своя финская полусборная была. Мне они вообще не нравились.

Что их нет – никак не влияет на нас. Пускай наши играют. Со всеми этими иностранцами в Лиге чемпионов встретиться бы. Вот там себя проявить, показать на что способна наша лига по сравнению с ними, – сказал бывший хоккеист СКА и других клубов КХЛ Клименко.

Напомним, что «Йокерит» и рижское «Динамо» вышли из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ в 2022 году.