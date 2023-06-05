Шимон Шемберг: «КХЛ разрушила европейский хоккей. Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев»? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились»

Теги ИИХФ Лига чемпионов Слован Йокерит КХЛ Динамо Рига Шимон Шемберг Медвешчак Лев Хоккей

Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей.

– Кто-то может сказать, что в начале КХЛ выглядела хорошим проектом. В лиге играл «Слован», болельщики ходили на хоккей, были качественные матчи и игроки. Могли бы вы подумать, что КХЛ – это хорошо?

– Не согласен. КХЛ была ужасна. Она разрушила европейский хоккей, выступая против Лиги чемпионов и не позволила командам в ней играть.

Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо.

Что произошло с иностранными клубами, игравшими в КХЛ? Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев» и «Йокерит» после ухода из КХЛ? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились.

Если бы «Слован» не был хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился.

Всегда вливались деньги в рижское «Динамо», чтобы они могли хоть как-то функционировать, но и у них всегда были финансовые проблемы.

КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в ней играли только российские клубы.

Но они принимали новые команды из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован». Они просто хотели показать, что «Слован» играет в их лиге, а не в чемпионате Словакии.

Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у него не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарем? – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.

4 комментария

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Oreon09
Ну и в чем он неправ? Клубы должны жить по средствам. «Помощь» от государства убивает клубный спорт.
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Proline
Хотелось бы напомнить, что рижского Динамо и пражского (ранее попрадского) Льва непосредственно перед КХЛ не существовало.
А у остальных клубов были свои причины. Словану было явно тесно в слабеньком чемпионате Словакии, Йокерит поставили раком российские олигархи, про Медвешчак точно не знаю, ну наверное тоже чёта такое.
Ну и уж как минимум Рига и Слован оказались полезны КХЛ как примеры успешного хоккейного маркетинга. Предматчевые шоу, телевизионные студии с арены сейчас кажутся обычным делом, а тогда, 15 лет назад, выездные фанаты смотрели на игры в Риге с раскрытыми ртами.
Ого, на арене водку и рижский бальзам наливают. Ого, у талисмана из-под коньков искры летят..
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