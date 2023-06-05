Шимон Шемберг: «КХЛ разрушила европейский хоккей. Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев»? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились»
Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей.
– Кто-то может сказать, что в начале КХЛ выглядела хорошим проектом. В лиге играл «Слован», болельщики ходили на хоккей, были качественные матчи и игроки. Могли бы вы подумать, что КХЛ – это хорошо?
– Не согласен. КХЛ была ужасна. Она разрушила европейский хоккей, выступая против Лиги чемпионов и не позволила командам в ней играть.
Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо.
Что произошло с иностранными клубами, игравшими в КХЛ? Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев» и «Йокерит» после ухода из КХЛ? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились.
Если бы «Слован» не был хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился.
Всегда вливались деньги в рижское «Динамо», чтобы они могли хоть как-то функционировать, но и у них всегда были финансовые проблемы.
КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в ней играли только российские клубы.
Но они принимали новые команды из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован». Они просто хотели показать, что «Слован» играет в их лиге, а не в чемпионате Словакии.
Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у него не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарем? – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.
А у остальных клубов были свои причины. Словану было явно тесно в слабеньком чемпионате Словакии, Йокерит поставили раком российские олигархи, про Медвешчак точно не знаю, ну наверное тоже чёта такое.
Ну и уж как минимум Рига и Слован оказались полезны КХЛ как примеры успешного хоккейного маркетинга. Предматчевые шоу, телевизионные студии с арены сейчас кажутся обычным делом, а тогда, 15 лет назад, выездные фанаты смотрели на игры в Риге с раскрытыми ртами.
Ого, на арене водку и рижский бальзам наливают. Ого, у талисмана из-под коньков искры летят..