Шимон Шемберг: «КХЛ разрушила европейский хоккей. Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев»? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились»

Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей.

– Кто-то может сказать, что в начале КХЛ выглядела хорошим проектом. В лиге играл «Слован», болельщики ходили на хоккей, были качественные матчи и игроки. Могли бы вы подумать, что КХЛ – это хорошо?

– Не согласен. КХЛ была ужасна. Она разрушила европейский хоккей, выступая против и не позволила командам в ней играть.

Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо.

Что произошло с иностранными клубами, игравшими в КХЛ? Как выглядят « », «Слован», «Лев» и « » после ухода из КХЛ? Одних команд уже нет, другие почти обанкротились.

Если бы «Слован» не был хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился.

Всегда вливались деньги в рижское « », чтобы они могли хоть как-то функционировать, но и у них всегда были финансовые проблемы.

КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в ней играли только российские клубы.

Но они принимали новые команды из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован». Они просто хотели показать, что «Слован» играет в их лиге, а не в чемпионате Словакии.

Я очень хорошо знаю нескольких человек из « ». В последние годы в КХЛ у него не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарем? – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.