Назаров о «Йокерите» вне КХЛ: «Команда брошена и никому не нужна. Финны спилили сук, на котором сидели. Увидим очередь из иностранцев за паспортом РФ через год-два»

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Андрей Назаров высказался о выходе «Йокерита» из КХЛ.

Экс-тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ прокомментировал тот факт, что на первый домашний матч финской команды в межсезонье пришел 1671 зритель.

«Прочитал, что на первый домашний матч «Йокерита» пришел 1671 зритель. И это на команду из столицы страны, выигрывавшей Олимпиаду и чемпионаты мира по хоккею! Представляю, какой шок случился у местного спортивного руководства.

После выхода из КХЛ с «Йокеритом» происходит что-то невообразимое, команда брошена и толком никому не нужна. При такой посещаемости и отсутствии интереса в клубе неизбежно существенное понижение контрактов хоккеистов, а то и банальное банкротство.

Посмотрите, что случилось с тем же рижским «Динамо» и некоторыми другими европейскими командами.

А все из-за чего? Люди решили громко хлопнуть дверью и гордо выйти из КХЛ, перерастать сотрудничать с лигой. Те же финны, по сути, спилили сук, на котором сами же сидели.

Думаю, что через год-два мы увидим целую очередь из иностранцев, желающих получить российское гражданство. Людям нужно кормить свои семьи, а тем, кто не подошел и по различным параметрам не закрепился в НХЛ, лучше всего отправиться на заработки в КХЛ.

Нас, вполне возможно, ждут клятвенные обещания и заявления, как они, легионеры, сильно любят Россию. Не думаю, что в нынешней ситуации это плохо.

Руководители и игроки, принимавшие решения о бойкоте КХЛ, рано или поздно обязательно поймут свою ошибку и все осознают», – сказал Назаров.

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7 комментариев

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Montenegro Serbian
Вот есть те, кто говорит про "очередь" или "на коленях умолять будут" чисто для информационной повестки и широкой публики внутри страны. Сами при этом в глубине души прекрасно понимают что несут чушь, но делать нечего, ибо линия партии.
А вот когда такое говорят чуваки типа Назарова, реально есть подозрение....что они действительно в это верят. И это ещё хуже.
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shahmur
"Нет предела человеческой глупости"
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Bartez1986
а чо там, Европа той зимой замёрзла или всё-таки этой планирует?
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Melnikov1968
Не будут они признавать своих ошибок,потому что их не было. Люди приняли принципиальное решение, и следуют ему. Это наши чинари привыкли по 10 раз на дню переобуваться. Лучше пой оды РР, и не лезь туда,где ты ничего не понимаешь.
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Mephi027
У финнов своя лига, как бы не сильнее чем КХЛ.

Что подтверждается на уровне сборных.
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Антон
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
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_Абырвалг_
О, Адрюшечка -душечка !)))
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