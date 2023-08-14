Назаров о «Йокерите» вне КХЛ: «Команда брошена и никому не нужна. Финны спилили сук, на котором сидели. Увидим очередь из иностранцев за паспортом РФ через год-два»

Андрей Назаров высказался о выходе «Йокерита» из КХЛ.

Экс-тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ прокомментировал тот факт, что на первый домашний матч финской команды в межсезонье пришел 1671 зритель.

«Прочитал, что на первый домашний матч « » пришел 1671 зритель. И это на команду из столицы страны, выигрывавшей Олимпиаду и чемпионаты мира по хоккею! Представляю, какой шок случился у местного спортивного руководства.

После выхода из КХЛ с «Йокеритом» происходит что-то невообразимое, команда брошена и толком никому не нужна. При такой посещаемости и отсутствии интереса в клубе неизбежно существенное понижение контрактов хоккеистов, а то и банальное банкротство.

Посмотрите, что случилось с тем же рижским « » и некоторыми другими европейскими командами.

А все из-за чего? Люди решили громко хлопнуть дверью и гордо выйти из , перерастать сотрудничать с лигой. Те же финны, по сути, спилили сук, на котором сами же сидели.

Думаю, что через год-два мы увидим целую очередь из иностранцев, желающих получить российское гражданство. Людям нужно кормить свои семьи, а тем, кто не подошел и по различным параметрам не закрепился в , лучше всего отправиться на заработки в КХЛ.

Нас, вполне возможно, ждут клятвенные обещания и заявления, как они, легионеры, сильно любят Россию. Не думаю, что в нынешней ситуации это плохо.

Руководители и игроки, принимавшие решения о бойкоте КХЛ, рано или поздно обязательно поймут свою ошибку и все осознают», – сказал .