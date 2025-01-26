Карпухин о СКА на 6-м месте: «В таблицу не смотрим, смысла нет. Мы же не можем повлиять на результаты конкурентов. Ближе к плей-офф все будет ясно»

Илья Карпухин высказался о нахождении СКА на 6-м месте в таблице.

СКА набрал 59 очков в 48 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Отставание от пятого места на Западе составляет три очка.

– Позиция СКА в таблице давит как-то на вас?

– В таблицу не смотрим. Смысла нет. Мы же не можем повлиять на результаты конкурентов. Мы можем повлиять только на свой результат.

Думаем только о следующей игре. Она самая важная. Готовимся к ней. Уже ближе к плей-офф все будет ясно. Сейчас большого смысла нет в таблицу смотреть.

Акцентируем свое внимание на своей игре. Готовимся к следующим матчам, шаг за шагом идем постепенно вверх, – сказал защитник СКА Карпухин .

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