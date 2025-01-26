Владимир Плющев: «Против игроков СКА действуют не столько жестко, сколько с нарушением правил. Устал уже обсуждать судей. Постоянно разные трактовки и непонятные решения»

Владимир Плющев высказался о ситуации с травмами в СКА.

25 января клуб победил «Салават Юлаев» (3:2).

«Проблемы в обороне у СКА есть. Уже были сделаны определенные выводы, хотя, конечно, ошибки по-прежнему имеются. Все это исправимо.

Кроме того, есть кадровые потери – Никишин, Кузнецов , Акользин . Против игрока СКА действуют не столько жестко, сколько с нарушением правил. Не знаю, как судьи трактуют эти эпизоды.

Вот недавно в матче с Череповцом два гола СКА отменили, хотя никакой атаки на вратаря не было – чистые, хорошие голы. А в ситуации с Никишиным всем было очевидно, что это большой штраф, но его не было.

Постоянно разные трактовки и непонятные решения, устал уже, честно говоря, обсуждать судей», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.