Акользин о цели СКА: «Наладить игру, чтобы все отскакивало как от зубов. Готовиться к плей-офф и быть в хорошем состоянии и физически, и тактически»

Павел Акользин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:2).

На данный момент СКА занимает 6-е место в таблице Запада.

– Получилось забить на один гол больше, чем соперник. Считаю, что играли сильнее, хорошо сыграли в обороне. Какие-то моменты упускали, но вратарь подтаскивал очень хорошо, особенно в конце, когда играли «6 на 5», он сделал сэйв. Спасибо ему огромное.

Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Матч получился очень красивым. Думаю, болельщикам понравилось, что команда победила и провела такой матч. Все довольны.

– Отсутствие Александра Никишина как-то сказывается на игре?

– Конечно, сказывается. У нас, правда, не было большинства, а он в большинстве очень хорош. Однако не только в этом, но и в равных составах хорошо играет в обороне, и к атаке подключается, постоянно создает опасность у ворот соперника и железобетонно играет в обороне.

Мы играем друг за друга и стараемся играть каждый матч на победу. Если кто-то выпал, его так же полноценно заменит другой человек.

– Сейчас СКА занимает 6-е место на Западе. Какая цель стоит перед командой на остаток регулярного чемпионата?

– Наладить игру, чтобы все отскакивало как от зубов, готовиться к плей-офф и быть в хорошем состоянии и физически, и тактически, – сказал нападающий СКА Павел Акользин .