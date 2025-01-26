Ротенберг о голкиперах СКА: «Плешков доказал, что он первый номер – будем так и дальше работать. У нас сильные вратари, верим во всех»

Роман Ротенберг сообщил, кто будет первым вратарем СКА.

Вчера армейцы победили «Салават Юлаев » в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Для 22-летнего голкипера это была третья игра, начиная с 12 октября.

– Еще один вопрос: Артемий Плешков сделал 41 сэйв. Насколько его игра вас впечатлила? Что вы думаете о его перспективах? Потому что он очень хорошо сегодня выступил.

– Вы же вспомните его игру за сборную России, когда он несколько матчей подряд сыграл на ноль. Это высокого уровня вратарь, очень высокая квалификация.

У него есть одно качество, он такой человек, который всегда будет до конца биться за каждую шайбу. Даже если он где-то может проиграть позицию. Бывают разные ситуации для вратарей, но он будет всегда за каждую шайбу биться до конца.

Вы видели в конце один сэйв, когда, в принципе, невозможно было отразить эту шайбу, но Артемий это сделал. И нам нужно сейчас его правильно готовить физически, психологически.

У нас сейчас тренерский штаб вратарей работает, чтобы все наши вратари развивались и играли на высоком уровне. Мы верим во всех наших вратарей, у нас сильные вратари.

Ну, конечно, нужно всегда определяться с первым номером. Я думаю, что Артемий Плешков всем доказал, что он первый номер. Будем так и дальше работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг про 3 передачи Зыкова в игре с «Салаватом»: «Валя – питерский наш пацан, помогает СКА побеждать. Он может еще лучше сыграть»