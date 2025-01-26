Ротенберг – журналисту о его готовности подписать контракт со СКА: «Какой козырь у вас на льду? Вы – провокатор? Таких много среди вас. Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют»
Петербургский клуб обыграл «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Отвечая на вопрос про игру Ивана Демидова, главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил сомнение, что журналисты смогли бы привлечь зрителей на матч, выйдя на лед вместо хоккеистов.
– Роман Борисович, добрый вечер. Если что, готов рассмотреть предложение о подписании контракта с ХК СКА. Минут на пять здоровья хватит.
– Какой у вас козырь?
– У меня черви.
– А на льду какой козырь у вас?
– Быстро шнурки завязываю.
– Ну это в раздевалке, а на льду? Не будете же на льду шнурки завязывать? Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют.
– Может, соперник рассмеется и встанет. Тоже как вариант.
– То есть вы – провокатор?
– Да. Из Баку.
– Таких много, кстати, среди журналистов. Вам нужно подумать, может быть, как вам отличиться от других.
– Это профессиональная деформация. Как всегда, забыл вопрос.
– Нам нужен подарок на следующую пресс-конференцию. Вам нужно болеть за команду всем, будет для вас подарок.
– Болезнь за команду. Значит, вопрос заключался, кажется, в следующем.
– Вы за кого болеете?
– Я стараюсь вообще не болеть. Здоровье берегу. Сегодняшний матч – один из немногих, когда, на мой взгляд, СКА, поведя в счете, сыграл именно по счету, сумел, удержался от этого желания добивать и сокрушать. Вот после предыдущего матча...
– Посмотрите, пожалуйста, статистику. Посмотрите еще раз. По броскам, по моментам. СКА никогда не играет по счету. СКА всегда играет в свой хоккей.
– То есть мне показалось, что в третьем периоде все-таки...
– Вы, видимо, другую игру смотрели. «Спартак» – «Локомотив». Не нашу игру вы смотрели.
– Я смотрю, все красные, оказывается, «Спартак» – «Локомотив».
– Статистика не врет. Я, пожалуйста, могу поделиться с вами, со всеми. Там все понятно по статистике, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»
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