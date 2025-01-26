Ротенберг – журналисту о его готовности подписать контракт со СКА: «Какой козырь у вас на льду? Вы – провокатор? Таких много среди вас. Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют»

Роман Ротенберг призвал журналистов внимательнее изучать статистику игр СКА.

Петербургский клуб обыграл «Салават » со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Отвечая на вопрос про игру Ивана Демидова, главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил сомнение , что журналисты смогли бы привлечь зрителей на матч, выйдя на лед вместо хоккеистов.

– Роман Борисович, добрый вечер. Если что, готов рассмотреть предложение о подписании контракта с ХК СКА. Минут на пять здоровья хватит.

– Какой у вас козырь?

– У меня черви.

– А на льду какой козырь у вас?

– Быстро шнурки завязываю.

– Ну это в раздевалке, а на льду? Не будете же на льду шнурки завязывать? Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют.

– Может, соперник рассмеется и встанет. Тоже как вариант.

– То есть вы – провокатор?

– Да. Из Баку.

– Таких много, кстати, среди журналистов. Вам нужно подумать, может быть, как вам отличиться от других.

– Это профессиональная деформация. Как всегда, забыл вопрос.

– Нам нужен подарок на следующую пресс-конференцию. Вам нужно болеть за команду всем, будет для вас подарок.

– Болезнь за команду. Значит, вопрос заключался, кажется, в следующем.

– Вы за кого болеете?

– Я стараюсь вообще не болеть. Здоровье берегу. Сегодняшний матч – один из немногих, когда, на мой взгляд, СКА, поведя в счете, сыграл именно по счету, сумел, удержался от этого желания добивать и сокрушать. Вот после предыдущего матча...

– Посмотрите, пожалуйста, статистику. Посмотрите еще раз. По броскам, по моментам. СКА никогда не играет по счету. СКА всегда играет в свой хоккей.

– То есть мне показалось, что в третьем периоде все-таки...

– Вы, видимо, другую игру смотрели. «Спартак» – «Локомотив ». Не нашу игру вы смотрели.

– Я смотрю, все красные, оказывается, «Спартак» – «Локомотив».

– Статистика не врет. Я, пожалуйста, могу поделиться с вами, со всеми. Там все понятно по статистике, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»