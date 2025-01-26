Ротенберг о травме Грицюка: «Ждем диагноз. Следующий матч он не играет»
Роман Ротенберг высказался о травме Арсения Грицюка.
– Как состояние здоровья Арсения Грицюка? Насколько он выбыл? Его увели со льда, и момент выглядел не очень.
– МРТ, ждем диагноз. Когда будет диагноз, поймем сроки восстановления. И будет уже точная информация.
Но следующий матч он не играет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча против «Салавата Юлаева» (3:2).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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