Ротенберг о травме Грицюка: «Ждем диагноз. Следующий матч он не играет»

Роман Ротенберг высказался о травме Арсения Грицюка.

– Как состояние здоровья Арсения Грицюка? Насколько он выбыл? Его увели со льда, и момент выглядел не очень.

– МРТ, ждем диагноз. Когда будет диагноз, поймем сроки восстановления. И будет уже точная информация.

Но следующий матч он не играет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча против «Салавата Юлаева» (3:2).