Козырев о 4:3 с «Сочи»: «Северсталь» победила за счет командной игры. Буллиты – это мастерство»
Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Сочи» (4:3 Б) .
– Мы сегодня готовили наших хоккеистов к тому, что будет непростая встреча, что будет упорный матч. Так и произошло.
Половину игры преимущество было у соперника, затем мы захватили инициативу. Нам пришлось отыгрываться с 0:2 и весьма отрадно, что мы выиграли этот матч, смогли переломить ход игры. Выиграли за счет командной игры.
– Буллиты – это лотерея или мастерство?
– Мастерство.
– В телеграме есть канал «Козырев и сыновья». Знаете о таком и читаете ли?
– Нет, я не читаю и не знаю, – сказал главный тренер «Северстали» Козырев после матча Фонбент Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сочи»
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