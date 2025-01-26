Козырев о 4:3 с «Сочи»: «Северсталь» победила за счет командной игры. Буллиты – это мастерство»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Сочи» (4:3 Б) .

– Мы сегодня готовили наших хоккеистов к тому, что будет непростая встреча, что будет упорный матч. Так и произошло.

Половину игры преимущество было у соперника, затем мы захватили инициативу. Нам пришлось отыгрываться с 0:2 и весьма отрадно, что мы выиграли этот матч, смогли переломить ход игры. Выиграли за счет командной игры.

– Буллиты – это лотерея или мастерство?

– Мастерство.

– В телеграме есть канал «Козырев и сыновья». Знаете о таком и читаете ли?

– Нет, я не читаю и не знаю, – сказал главный тренер «Северстали » Козырев после матча Фонбент Чемпионата КХЛ.