«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд и идет 2-й на Западе. У «Сочи» 17 поражений в 20 последних играх и 11-е место
«Северсталь» продлила победную серию, а «Сочи» проиграл очередной матч.
«Северсталь» на выезде обыграла «Сочи» по буллитам (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева одержала четвертую победу подряд и занимает 2-е место на Западе, набрав 63 очка за 49 игр.
Южане уступили в третий раз кряду и в 17-й за 20 последних матчей. Команда тренера Сергея Зубова занимает последнее место на Западе, имея 33 очка после 48 игр.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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