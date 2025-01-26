«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд и идет 2-й на Западе. У «Сочи» 17 поражений в 20 последних играх и 11-е место

«Северсталь» продлила победную серию, а «Сочи» проиграл очередной матч.

«Северсталь » на выезде обыграла «Сочи » по буллитам (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева одержала четвертую победу подряд и занимает 2-е место на Западе, набрав 63 очка за 49 игр.

Южане уступили в третий раз кряду и в 17-й за 20 последних матчей. Команда тренера Сергея Зубова занимает последнее место на Западе, имея 33 очка после 48 игр.