Думбадзе забил 6 голов в 6 последних матчах. Форвард «Северстали» сделал дубли в играх со СКА и «Сочи»
Давид Думбадзе забросил 6 шайб в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Северсталь» на выезде обыграла «Сочи» по буллитам (4:3). 29-летний форвард забил второй и третий (на отметке 58:17) голы своей команды и перевел игру в овертайм.
На этом отрезке у Думбадзе 6 голов и 1 ассист. Он также сделал дубль в игре против СКА (4:7).
Всего в 38 матчах сезона на счету Давида 17 (11+6) очков при показателе полезности «+4». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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