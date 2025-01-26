Думбадзе забил 6 голов в 6 последних матчах. Форвард «Северстали» сделал дубли в играх со СКА и «Сочи»

Давид Думбадзе забросил 6 шайб в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Северсталь » на выезде обыграла «Сочи » по буллитам (4:3). 29-летний форвард забил второй и третий (на отметке 58:17) голы своей команды и перевел игру в овертайм.

На этом отрезке у Думбадзе 6 голов и 1 ассист. Он также сделал дубль в игре против СКА (4:7).

Всего в 38 матчах сезона на счету Давида 17 (11+6) очков при показателе полезности «+4». Его подробная статистика – здесь .