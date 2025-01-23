Кадейкин о драке с Мерфи: «Он шел на Шабанова, попал коленом в колено. Это было немного грязновато. Такие моменты нельзя пропускать»

Александр Кадейкин подвел итоги матча против «Сибири» (3:4).

– Мы не вовремя пропускали, давали сопернику почувствовать инициативу. Такое было ощущение, что «Сибирь » всю игру вела в счете. При этом нельзя сказать, что соперник был намного лучше нас или больше создавал.

Больше численного преимущества у них было, и это им помогло.

– Вы подрались с Тревором Мерфи, чтобы защитить партнера?

– Нельзя сказать, что драться сильно хотелось. Мерфи не таких габаритов игрок, чтобы драться. Просто он шел в открытую на Макса Шабанова , попал коленом в колено.

Одно дело, чистый силовой прием. А здесь, на мой взгляд, было немного грязновато. Он видел заранее, что Макс идет в центр, и специально пошел. Поэтому такие моменты нельзя пропускать, – сказал нападающий «Трактора » Александр Кадейкин .