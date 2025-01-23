Кадейкин о драке с Мерфи: «Он шел на Шабанова, попал коленом в колено. Это было немного грязновато. Такие моменты нельзя пропускать»
Александр Кадейкин подвел итоги матча против «Сибири» (3:4).
– Мы не вовремя пропускали, давали сопернику почувствовать инициативу. Такое было ощущение, что «Сибирь» всю игру вела в счете. При этом нельзя сказать, что соперник был намного лучше нас или больше создавал.
Больше численного преимущества у них было, и это им помогло.
– Вы подрались с Тревором Мерфи, чтобы защитить партнера?
– Нельзя сказать, что драться сильно хотелось. Мерфи не таких габаритов игрок, чтобы драться. Просто он шел в открытую на Макса Шабанова, попал коленом в колено.
Одно дело, чистый силовой прием. А здесь, на мой взгляд, было немного грязновато. Он видел заранее, что Макс идет в центр, и специально пошел. Поэтому такие моменты нельзя пропускать, – сказал нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем