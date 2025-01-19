  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мерфи повторил рекорд «Сибири» в КХЛ по ассистам за сезон – 37 пасов. У канадского защитника 47 очков в 45 матчах
10

Мерфи повторил рекорд «Сибири» в КХЛ по ассистам за сезон – 37 пасов. У канадского защитника 47 очков в 45 матчах

Тревор Мерфи повторил рекорд «Сибири» по голевым передачам за сезон.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 Б) защитник новосибирской команды отметился одним ассистом. В активе Мерфи стало 47 (10+37) очков в 45 матчах текущего сезона.

29-летний канадец обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников, а также повторил лучший результат в истории «Сибири» по передачам за одну регулярку (37 передач было у Тэйлора Бека в сезоне-2022/23).

Отмечается, что 47 баллов за результативность – 10-й показатель в истории КХЛ для защитников. Рекорд принадлежит Крису Ли, набравшему 65 (14+51) очков в сезоне-2016/17.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoСибирь
logoКрис Ли
рекорды
logoТревор Мерфи
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» проиграла по буллитам 3-й матч подряд – 3:4 с ЦСКА. У новосибирцев 6 поражений в 7 последних матчах
9сегодня, 13:01
Епанчинцев о 2:3 с «Локомотивом»: «Сибирь» потеряла одно очко, но одно заработала. Качество игры, атмосфера стали лучше, благодарен ребятам»
417 января, 16:37
Мерфи набрал 46-е очко в сезоне и повторил рекорды «Сибири» по голам и ассистам для защитников в КХЛ. В сезоне-2022/23 канадец заработал 10+36 за 62 матча
317 января, 15:58
Рекомендуем
Главные новости
У «Автомобилиста» 6 побед подряд, команда идет 3-й в Восточной конференции. Следующий матч – с «Авангардом»
344 минуты назад
КХЛ. «Сочи» проиграл «Автомобилисту», «Сибирь» по буллитам уступила ЦСКА, «Локомотив» всухую победил «Барыс»
12657 минут назад
Детский тренер Овечкина рассказал, как баскетбол помог форварду «Вашингтона» выработать силу броска: «Он ходил в зал и бросал мячи в свободное время. Мама ему сказала сделать 200 бросков – он и делал»
сегодня, 15:35
НХЛ. «Нью-Джерси» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» против «Монреаля», «Даллас» проведет матч с «Детройтом»
6сегодня, 15:13
38-летний Радулов сделал дубли в двух матчах КХЛ подряд – со СКА и «Барысом». У форварда «Локомотива» 16+11 очков за 41 игру
17сегодня, 14:57
Епанчинцев о 3:4 с ЦСКА: «Буллиты – не лучший момент «Сибири», некоторые игроки отказывались исполнять. «Я на лавку – где они? Я под лавку – вот они!» – раньше так говорили»
3сегодня, 14:44
Сын Кошечкина дебютировал в КХЛ за «Локомотив» и сыграл на ноль с «Барысом». Ранее 20-летний голкипер выступал только в МХЛ
26сегодня, 14:37
«Локомотив» победил в 6-й раз подряд – 3:0 с «Барысом». У казахстанцев 19 поражений в 20 последних матчах
5сегодня, 14:28
Селебрини – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 85,2% голосов, Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й
18сегодня, 14:10
10 вопросов про правила нашего хоккея. Хорошо разбираетесь?
сегодня, 14:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Белоусов стал 51-м игроком, проведшим 700 матчей в КХЛ. Суммарно он набрал 293 (113+180) очка
8 минут назад
Андрей Коваленко: «Когда летом обсуждали фото Овечкина с курортов, говорил, что это пустая тема. 39 лет, но как уверенно он вернулся после серьезной травмы – лучший показатель готовности и заряженности»
119 минут назад
Баландин о Кравцове: «Гру «тащится» от него, в просветлении Виталия большая заслуга партнеров, а также доверие тренера. Хотя от игрока с такой зарплатой надо требовать больше»
34 минуты назад
Плющев об уходе Перлини из «Спартака»: «Если нет других объяснений, геморроя или семейных обстоятельств – внутри команды есть проблемы, видимо»
654 минуты назад
Разин согласен со словами Буше о ролях в команде: «Есть нюансы. Ты должен обладать авторитетом у игроков, и твои взгляды должно поддерживать руководство»
1сегодня, 16:00
«Лос-Анджелес» поменял логотип в центре льда в честь пожарного департамента города
3сегодня, 15:49Фото
Воробьев о 4:3 с «Сибирью»: «ЦСКА пропустил две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Меняли все, чтобы найти агрессию, буллитеры и Гамзин отыграли на экстраочко»
сегодня, 15:15
Перлини об уходе из «Спартака»: «Адаптация в новой стране и лиге далась сложнее, чем я ожидал. КХЛ очень сильная – зря кто‑то из иностранцев думает, что можно легко в ней заиграть»
1сегодня, 13:15
Экс-директор «Трактора» Баландин о Шабанове в НХЛ: «Главное – не пересидеть и уехать вовремя. Он вышел на новый уровень, нужно дальнейшее развитие»
5сегодня, 11:45
Лайне забил 10 голов в большинстве за первые для себя 17 матчей в сезоне – 7-й результат в истории НХЛ. Финн повторил достижение Ковальчука
4сегодня, 10:10
Рекомендуем