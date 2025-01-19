Мерфи повторил рекорд «Сибири» в КХЛ по ассистам за сезон – 37 пасов. У канадского защитника 47 очков в 45 матчах
Тревор Мерфи повторил рекорд «Сибири» по голевым передачам за сезон.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 Б) защитник новосибирской команды отметился одним ассистом. В активе Мерфи стало 47 (10+37) очков в 45 матчах текущего сезона.
29-летний канадец обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников, а также повторил лучший результат в истории «Сибири» по передачам за одну регулярку (37 передач было у Тэйлора Бека в сезоне-2022/23).
Отмечается, что 47 баллов за результативность – 10-й показатель в истории КХЛ для защитников. Рекорд принадлежит Крису Ли, набравшему 65 (14+51) очков в сезоне-2016/17.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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